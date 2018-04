Debido a que el sistema de tribunales de inmigración en Estados Unidos se conduce de manera diferente a las cortes ordinarias penales o civiles, una serie de prácticas secretas se llevan a cabo, las cuales terminan por afectar negativamente a los inmigrantes.

Además de un retraso de varios años, que acumula casi 700,000 casos pendientes, los tribunales de inmigración afectan a los procesados porque no aplican muchas de las reglas y leyes que regulan los sistemas penales y civiles, reportó The Dallas Morning News.

Entre esas prácticas secretas se encuentra el hecho de que los expedientes solo pueden ser vistos al asistir al tribunal de inmigración, casi siempre el día de la audiencia, situación que complica a los abogados defensores para preparar su caso.

Tampoco existen registros públicos que enumeren los cargos en contra de los inmigrantes o archivos de casos que puedan verse, como sí ocurre en los tribunales penales.

Our immigration courts face their greatest challenge yet: a President and an Attorney General who are calling into question our Founders’ promise that ALL persons in our country – not just citizens – are entitled to due process under the law.

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) April 19, 2018