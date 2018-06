Tras la redada masiva en Ohio realizada este martes en una empresa de jardinería, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) confirmó que 24 de las 114 personas arrestadas durante el operativo fueron liberadas, dijeron las autoridades.

El noventa por ciento de los arrestados fueron personas de origen mexicano, dijo Khaalid Walls, portavoz de la agencia, quien aseguró que 90 personas todavía permanecen bajo custodia de ICE.

“No puedo dar entrevistas, una de las condiciones para que el juez me dejara salir fue que no podía dar declaraciones a medios”, dijo una madre mexicana a MundoHispánico, que fue liberada en horas de la noche de este miércoles y que por esa razón no quiere ser identificada.

La mexicana, a pesar de estar en libertad, continúa aterrorizada y afirma que no puede sacar de su cabeza las horribles imágenes de los agentes de inmigración “encadenado como animales a las personas, y poniéndonos candados”, según dijo.

Según explicó, no tuvo que pagar fianza, ya que su liberación se dio como una medida humanitaria por tener un bebé recién nacido y otro niño de ocho años.

Entre las noventa personas que permanecen detenidas se encuentra Gerardo Hernández, un joven mexicano de 18 años, que logró enviar a sus familiares un video en el que pide su liberación.

“Esto es horrible, apenas hoy (jueves) supimos dónde estaba… ya los trasladaron a un centro de ICE en Michigan”, dice Karime Hernández, la hermana del joven. “Esperemos que todo salga bien y lo liberen pronto”.

Hernández dice que su familia ya ha contratado a un equipo de abogados para que defienda el caso y logre conseguir que su familia vea a Gerardo el próximo lunes.

“Si su negocio está funcionando legítimamente, no hay nada que temer”, dijo dijo Steve Francis, agente de investigaciones especiales de ICE. “Si están contratando a inmigrantes ilegales como un modelo de negocio, vamos a identificarte, arrestarte y enjuiciarte en la medida de la ley”.

La agencia federal aclaró a MundoHispánico que en la redada masiva en Ohio no arrestaron a ningún menor o a ciudadanos americanos, y que estas personas solo fueron detenidas, cuestionadas y posteriormente liberadas.