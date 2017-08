Casa Blanca: No hay decisión final sobre el alivio migratorio para jóvenes

El gobierno de Donald Trump dijo esta tarde que todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Entre tanto, se acerca el ultimátum del 5 de septiembre que dieron los fiscales generales de 10 estados gobernados por republicanos para que la administración Trump elimine DACA o, de lo contrario, que enfrente una impugnación en los tribunales.

Mientras la posición oficial es que todavía no hay una decisión final, la cadena CNN afirmó hoy que la Casa Blanca está en conversaciones con los fiscales generales de los 10 estados que exigen la eliminación de DACA para que, ante la emergencia causada por el paso del huracán Harvey por Texas, accedan a extender más allá del 5 de septiembre su ultimátum.

Sin embargo, la cadena conservadora Fox News –citando, al igual que CNN, fuentes anónimas– anticipó que la administración Trump podría anunciar la eliminación de DACA tan pronto como mañana viernes.

Más allá de la especulación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders , aseguró que no se ha tomado una decisión final sobre DACA.

“En términos de DACA, no se ha tomado una decisión final”, dijo Huckabee Sanders en respuesta a una pregunta específica sobre la posición de la administración Trump sobre el programa.

.@PressSec: “In terms of #DACA… final decision on that front has not been made.” https://t.co/RmewSn0SeL pic.twitter.com/wrwMiDmxwT

— Fox News (@FoxNews) 31 de agosto de 2017