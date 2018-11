La Unidad Deportiva Benito Juárez de Tijuana, en Baja California, México, ha sido transformada en el refugio más grande de la caravana de centroamericanos que desde hace días llegan a esta ciudad fronteriza.

“Todos los que estamos aquí, lo hacemos con mucho gusto, de todo corazón por nuestro bello Tijuana”, comentó Mario Figueroa, Director de Desarrollo Social Municipal y encargado del refugio.

“Tijuana es tierra de migrantes”, aseguró Figueroa.

Autoridades del gobierno local, policías, militares, asociaciones civiles y vecinos del refugio, han estado dando una mano amiga a los migrantes desde su arribo, a pesar de la guerra de opiniones a favor y en contra que un sector de la población tijuanense ha externado en días recientes al respecto, principalmente a través de redes sociales.

Dicha ayuda a los miembros de la caravana consta de acceso a refugios, comida, agua, servicios médicos, baños, regaderas, ropa, cobijas y hasta tiendas de campaña.

“Me encantó. Está lindo México y si me dan la oportunidad y me dan chamba, me quedo”, expresó la inmigrante hondureña Maritza Delgado, quien considera una opción radicar en el país azteca si se continúa complicando la política estadounidense. “Sí me gusta México, está bonito”.

Autoridades del municipio de Tijuana informaron que hasta la noche de este martes se encontraban en el refugio de la Unidad Deportiva Beniito Juárez unas 2,765 personas, de las cuales 1,650 son hombres, 527 mujeres, 378 niños y 210 niñas.

