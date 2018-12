En menos de una semana entrará en vigencia una nueva ley antinmigrante que amenaza con deportar a cientos de indocumentados, denuncian activistas.

Ante el temor, la Policía Metropolitana de Nashville dejó saber mediante una entrevista con MundoHispánico que no se sumará a la ‘ley de deportaciones masivas’ en Tennessee, desafiando así la medida conocida como HB-2315, lo que representa un alivio para la atemorizada comunidad hispana en el estado.

Dicha ley iniciará el primero de enero de 2019 y otorgará a agentes de seguridad (municipales y estatales, o policía universitaria) poderes extraordinarios, para que actúen como agentes de inmigración y puedan capturar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

“No estamos aquí para deportar a nadie”, dijo el oficial Gilbert Ramírez, vocero de la Policía Metropolitana de Nashville, quien agregó: “Nosotros no vamos a estar parando a nadie para preguntarle si tienen o no documentos, si es o no residente. Ese no es nuestro trabajo”.

Ramírez contó a MundoHispánico que esta decisión fue tomada en una reunión con la directiva del cuerpo policial. “Vamos a seguir ayudando a la gente latina. Hacemos esto porque para nosotros es bien importante nuestra relación con la comunidad latina”, manifestó.

Pero la activista Verónica Zabaleta no cree en las promesas de la policía local. Ellas dice que con la entrada en vigencia de la HB-2315m lo que se verá en las calles de todo el estado será “una comunidad atemorizada y una policía preparada para lastimar a la comunidad”.