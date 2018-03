‘Tarjetas verdes’: Otro frente de ataque de Trump contra inmigrantes (VIDEO)

El gobierno del presidente Donald Trump está dificultando el proceso de tramitación de la ‘tarjeta verde’ o “green card” como parte de su agenda de acelerar las deportaciones y reducir el número de inmigrantes que viven en Estados Unidos, según indicaron abogados expertos en inmigración.

“La situación es extremadamente grave, yo llevo casi cuarenta años en esta profesión y nunca he visto algo parecido”,dijo la abogada de inmigración, Vera Weisz.

“Todas esas cosas que existían en la ley, pero no las buscaban las anteriores administraciones con tanta seriedad, ahora si se está buscando una forma de negar los casos de residencia, es una situación crítica, están poniendo presión a los jueces de inmigración para que decidan los casos a la carrera”, explicó la abogada. “El fiscal general Jeff Sessions está retirando decisiones de la junta de apelaciones que hace años han proporcionado un proceso legal debido. La semana pasada canceló esa provisión, es un ataque completo a la comunidad inmigrante”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció a través de un reporte del inspector general en su página web que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) está tardando más de cuatro meses, o 120 días, para tramitar la tarjeta verde.

“El USCIS regularmente publica información en su sitio web sobre el tiempo que le toma a las oficinas locales adjudicar las solicitudes de tarjeta verde (tiempo de procesamiento). Sin embargo, la información no es clara y no es útil para los clientes de (USCIS)porque no refleja el tiempo real que se requiere”, según informó el reporte del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

La agencia suele tardar aproximadamente un año, 282 días para tramitar la green card y en algunos casos en que se requiera renovar la tarjeta, podría extenderse más, según abogados expertos en inmigración.

“Se puede demorar más de un año, ahora el gobierno está trabajando en casos de febrero del 2017, algunas personas están esperando más de un año para renovar su tarjeta de residencia, el gobierno está haciendo todo lo posible para acelerar las deportaciones”, dijo Alan Diamante, abogado de inmigración.

“Si la tarjeta no está vigente, la persona no puede salir de los Estados Unidos y también debe probar que está trabajando legalmente en el país”.

La agenda de la administración Trump, que quiere deportar a inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos y reducir la inmigración ilegal está poniendo más trabas para procesar aplicaciones de residencia permanente o tarjeta verde y también para aquellos que quieren solicitar la ciudadanía, según los abogados.

“Los casos de personas que están intentando solicitar residencia legal, personas que han vivido aquí muchos años y que quizás califican bajo la ley 245 y que tienen derecho a presentar su solicitud de residencia en estados unidos, están intentando arreglar su estatus a través de un matrimonio o por medio de hijos mayores de 21 años, pero lo que está ocurriendo es que los oficiales de inmigración tienen instrucciones de revisar todo muy bien y están en peligro las personas que han trabajado con documentos falsos” , dijo la abogada Vera Weisz.