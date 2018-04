Génesis Garfio, de 24 años, viajará a México el 29 de mayo en búsqueda de su residencia luego de haber aplicado hace 5 años.

“Yo no he recibido nada del gobierno porque no puedo, pero por ejemplo mi mamá que es residente tiene la tarjeta dorada (tarjeta de asistencia médica)”, apuntó Garfio, quién es beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en su Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). “A mi mamá le dio un derrame cerebral y tiene diabetes, ella depende de mi”.

Lo que le preocupa a la joven, son las nuevas reglas propuestas hace dos meses por el gobierno de Donald Trump para inmigrantes que buscan la residencia permanente. “Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y dependen del gobierno de Estados Unidos y las entidades estatales y locales para obtener recursos en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, señala el documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Entre los registros que podrían ser verificados por los funcionarios de inmigración está la inscripción de los hijos a programas preescolares del gobierno o a subsidios para el pago de servicios públicos o las primas de seguro de salud, según Reuters.

Garfio anhela con todas sus fuerzas poder quedarse en el país para poder estudiar leyes.

“Yo recibí una beca para estudiar ciencias políticas en la Universidad de Columbia en Nueva York y durante todo ese tiempo no estuve tranquila”, apuntó Garfio, quién se graduó y obtuvo su bachillerato. “Y ahora que esto de DACA está en la incertidumbre, yo necesito algo estable”.

Héctor J. López, abogado de su caso dice que eso sólo se trata de una retórica política.

“Estamos en una época con una administración en donde ha estado asechando mucho a los inmigrantes y se ha estado sembrando mucho miedo…”, apuntó López. “Ya Garfio recibió su perdón y esperemos que regrese en unos meses para que pueda quedarse con su mamá en los Estados Unidos”.