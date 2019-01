El gobierno de Trump espera lanzar una política tan pronto como este viernes, la cual obligará a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos pasan por los tribunales de los Estados Unidos, reveló un funcionario.

Esta nueva medida marcaría uno de los cambios más significativos en el sistema de inmigración de la presidencia de Donald Trump.

Los cambios están programados para comenzar en el cruce fronterizo de San Ysidro en San Diego, de acuerdo con un funcionario de los Estados Unidos familiarizado con el plan, que habló bajo condición de anonimato porque aún no es definitivo.

San Ysidro es el cruce más transitado de la nación y la elección de los solicitantes de asilo que llegaron en noviembre a Tijuana, México, en una caravana de más de 6,000 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos.

La política puede expandirse a otros cruces y se espera que enfrente un desafío legal. No se aplica a niños que viajan solos, ni a solicitantes de asilo de México.

Friendship Circle, inside the U.S. Border Patrol’s enforcement zone, was closed on November 24th due to violence along the border. It will remain closed until the government re-opens, at which point the threat to agents and the public will be evaluated. pic.twitter.com/AKbgrPWlfU

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) January 8, 2019