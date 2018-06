Ann Hart Coulter, una comentarista conservadora y abierta simpatizante de Donald Trump, dijo que los niños que lloran y gritan en la frontera tras ser separados de sus padres son “actores infantiles”.

“Estos niños actores llorando y sollozando en las televisoras las 24 horas del día, los siete días de la semana, no se deje engañar, señor presidente”, declaró Coulter, en el programa “La próxima revolución con Steve Hilton” de Fox News.

Las declaraciones de Coulter se presentan justo cuando el gobierno de Trump enfrenta fuertes críticas por la aplicación de su política “cero tolerancia”, la cual, entre otras medidas, separa a los niños de sus padres inmigrantes cuando son detenidos al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos de manera ilegal.

Ann Coulter on Fox News calls crying immigrant children "child actors" and looks directly into the camera to warn Trump not to fall for it. pic.twitter.com/SIjrocmxKB — Jon Levine (@LevineJonathan) June 18, 2018

“Me pone muy nerviosa que el presidente reciba sus noticias de la televisión”, agregó Coulter, quien citó un artículo de The New Yorker para sostener que los niños filmados en la frontera están actuando.

“Un artículo de The New Yorker, The New Yorker no es una publicación conservadora, describe cómo estos niños están siendo entrenados. Los liberales les dan guiones para que los lean, de acuerdo con The New Yorker. No te enamores de los actores infantiles”, sentenció Coulter.

Sin embargo, Coulter podría haber incurrido en una imprecisión, ya que mientras no está claro a qué artículo de The New Yorker hizo referencia, The New York Times publicó el mes anterior un reporte en el que funcionarios decían que a los niños inmigrantes se les había instruido sobre qué decir para recibir asilo, como una defensa ante la política “cero tolerancia”.

That's weird that this poor helpless refugee would have an American immigration lawyer's phone number. https://t.co/smL45xSoyF — Ann Coulter (@AnnCoulter) June 19, 2018

Hace menos de 24 horas se dio a conocer una grabación de audio en la que se escuchan voces desgarradoras de niños que hablan español y lloran por sus padres en un centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

Estos audios, así como una serie de imágenes que muestran a los menores de edad encerrados en jaulas, han alimentado el enojo e indignación de los políticos, tanto demócratas como republicanos, así como entre los líderes de opinión y la sociedad en general.

Sin embargo, el presidente Trump y su gabinete continúan defendiendo reiteradamente su política migratoria, incluso citando pasajes bíblicos.