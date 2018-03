En un claro desafío a la ley de estado santuario que entró en vigor el primer día de este año, las autoridades de un importante condado en California anunciaron que divulgarán las fechas y horas de liberación de los presos, con el fin de ayudar a la agencia federal de inmigración a ubicar indocumentados.

Aunque la revelación de dicha información en una base de datos en línea se aplicará a todos los reclusos por igual, la verdadera intención del Departamento del Alguacil del Condado Orange es cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aun cuando la llamada “Ley de Valores de California” lo prohíbe.

“Esto es en respuesta a la SB-54, que limita nuestra capacidad de comunicarnos con las autoridades federales y nuestra preocupación de que los delincuentes salgan a la calle cuando hay otra vía para salvaguardar a la comunidad al entregarlos (a ICE para su posible deportación)”, dijo el subcomisario Don Barnes, según The Orange County Register.

PRESS RELEASE: SB 54 prompts OCSD to publicly post inmate release dates. Beginning today, the Orange County Sheriff’s Department will make publicly available inmate release dates through the existing “Who’s in Jail” online database. pic.twitter.com/gKq0Xbj3oP

— OC Sheriff, CA (@OCSD) March 26, 2018