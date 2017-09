Senadores republicanos presentan proyecto de ley para legalizar a los ‘soñadores’

Tres senadores republicanos presentaron el lunes un nuevo proyecto de ley para crear un camino a la legalización de los llamados ‘soñadores’, aquellos jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños y a los que el expresidente Barack Obama había protegido mediante una orden ejecutiva que fue cancelada el 5 de septiembre por el gobierno federal.

La propuesta es promovida por los republicanos Thom Tillis (Carolina del Norte), James Lankford (Oklahoma) y Orrin Hatch (Utha); y lleva por nombre “Ley de solución para los niños indocumentados a través de carreras, empleo, educación y la defensa de nuestra nación” o Ley SUCCEED, por sus siglas en inglés.

Según los senadores, se trata de una solución conservadora, “justa y rigurosa” a la incertidumbre de los “dreamers”, tras el anuncio de la eliminación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que protegía a casi 800,000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños.

La Ley SUCCEED plantea otorgar a los jóvenes indocumentados un estatus de Residencia Permanente Condicional (CPR) si es que cumplen con una o una combinación de tres requisitos: tener un empleo, estudiar una carrera post secundaria o servir en las fuerzas armadas.

Para calificar al estatus de CPR, los inmigrantes deben haber llegado al país antes de cumplir 16 años y antes del 15 de junio de 2012, obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente, y pagar sus impuestos.

Además, deben pasar un estricto proceso de revisión que incluye una revisión de antecedentes criminales en Estados Unidos y en su país de origen a través de la INTERPOL, para descartar su afiliación previa a pandillas, y entregar su información biométrica.

Después de 5 años, los jóvenes inmigrantes podrán renovar su CPR por cinco años más si es que demuestran que han cumplido con al menos uno de los tres requisitos basados en el mérito, mantienen un buen carácter moral, no han cometido ninguna felonía o un delito menor significativo y no son una carga para el gobierno.

Al cabo de 10 años, los beneficiarios podrán solicitar un estatus de residencia permanente o Tarjeta Verde y cinco años después, la ciudadanía estadounidense si así lo desean. Sin embargo, según el proyecto de ley, ellos no podrán pedir a sus padres.

“La Ley SUCCEED es una solución justa y compasiva que requiere que las personas demuestren que son miembros productivos y respetuosos de la ley en sus comunidades, para obtener un estatus legal. Esta es una solución basada en el mérito que debe unir a los miembros de ambos partidos y espero con interés trabajar con mis colegas en el camino hacia adelante”, dijo Tillis tras presentar el proyecto de ley.

La propuesta de los republicanos es mucho más conservadora y rigurosa que la que presentaron en junio el demócrata Dick Durbin (Illinois) y el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur).

