El senado de California nombró a la abogada y activista de 33 años Lizbeth Mateo integrante de una comisión que ofrece ayuda estudiantil, convirtiéndose así en la primera persona indocumentada designada para un puesto de asesoría estatal.

El nombramiento fue anunciado “un día después de que el presidente Trump viniera a ver los prototipos del muro de la frontera”, tal como señaló el presidente encargado del Senado, Kevin De León, en un comunicado de su oficina.

“Mientras Donald Trump se fija en muros, California continuará concentrándose en oportunidades”, afirmó De León al hacer el anuncio, que remarca el enfrentamiento que existe entre California y el gobierno federal.

Mateo formará parte del Comité Asesor de Subvenciones para Proyectos del Programa de Oportunidad y Acceso para Estudiantes de California, desde donde ofrecerá su asesoría a la Comisión de Ayuda Estudiantil para así “aumentar la oportunidad universitaria para los estudiantes de California de familias de ingresos bajos”.

Thank you Sen. @kdeleon for appointing me to the CalSOAP Advisory Committee. I look forward to working w/ the rest of the committee & the Student Aid Commission in such important task – increase the accessibility of postsecondary education opportunities for low-income students.

— Lizbeth Mateo, Esq. (@LizbethMateo) March 15, 2018