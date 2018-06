La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fuerte defensora de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump, fue abucheada por activistas proinmigrante mientras cenaba en un restaurante mexicano el martes, informó ABCNews.

En abril de este año el fiscal general estadounidense Jeff Sessions anunció una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur. Mediante un memorándum, Sessions notificó a los fiscales federales que ejercen en la frontera suroeste y les pidió que convirtieran en prioridad el procesamiento de delitos relacionados con inmigración.

La política anti inmigratoria de Estados Unidos de cero tolerancia separó a los niños de los padres que llegaban a la frontera y metió a los menores en jaulas. La medida ha dinamitado reacciones en Estados Unidos, organizaciones internacionales y en países como El Salvador, México y Guatemala.

En un audio que se ha difundido por las redes sociales se escucha llorando a los niños inmigrantes que están en jaulas, separados de los padres detenidos o ya deportados de EE.UU.

Un grupo autodenominado Metro DC Socialistas Demócratas de Estados Unidos se instaló por fuera del restaurante junto a la mesa de Nielsen, coreó consignas y lanzó preguntas fuertes a Nielsen.

Un día antes, Kirstjen Nielsen se había unido a la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders en una sesión informativa y había elogiado el manejo interno de inmigrantes ilegales por parte de la administración.

La política del presidente de “tolerancia cero” ha generado argumentos apasionados durante las últimas semanas, mientras que el apoyo para terminar con la separación de niños y padres se ha escuchado de ambos partidos.

El presidente Donald Trump, quien se reunió con legisladores republicanos en la Casa Blanca el martes por la noche, ha desviado las críticas, ya sea culpando a los demócratas en el Congreso o, según los informes, pidiendo a los legisladores republicanos que se ocupen del tema en la reunión del martes.

El grupo gritaba: “Estás cenando en México mientras deporta a decenas de miles de personas separadas de sus padres”, y corearon “Sin fronteras, sin muros, santuario para todos”, entre otras menciones, reportó ABC.

Los miembros también gritaron “¿Los has escuchado? ¿Has oído llorar a los bebés? ¿Los oyes llorar?”, informó ABC, en referencia a la cinta de audio filtrada por primera vez por ProPublica el lunes que pretende ser una grabación de niños inmigrantes llorando y rogando por sus padres. Nielsen recibió preguntas similares en la sesión informativa del lunes y ella desvió sus respuestas.

DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO

Nielsen le dijo a los asistentes en una conferencia de alguaciles el mismo día que los niños fueron bien tratados en los centros de detención.

“Es importante tener en cuenta que estos menores están muy bien cuidados, no crean en la prensa, están muy bien cuidados, lo sabemos porque muchos de ustedes tienen instalaciones de detención propias”, había comentado Nielsen según ABC.

Mundo Hispánico reportó el lunes como dentro de un viejo almacén en el sur de Texas, cientos de niños migrantes separados de sus padres aguardaban en jaulas creadas por verjas de metal. Una de ellas tenía 20 menores. En el suelo había botellas de agua, bolsitas de papitas fritas y grandes láminas de papel aluminio para que se cubrieran al dormir.

En una declaración, los socialistas demócratas de DC del Metro DC dijeron que a los miembros de la administración “nunca se les permitirá comer y beber en público nuevamente”, informó ABC.

Homeland Security @SecNielsen did a fabulous job yesterday at the press conference explaining security at the border and for our country, while at the same time recommending changes to obsolete & nasty laws, which force family separation. We want “heart” and security in America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018