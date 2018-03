Después de pasar casi un mes recluido por las autoridades migratorias en un centro de detención de ICE en Kenosha, Wisconsin, Elvin Alexander Coreas dice tener una nueva visión sobre su vida como inmigrante indocumentado en Estados Unidos.

Coreas fue detenido por agentes de ICE al salir de su casa en el sur de Chicago el 24 de enero pasado. Salió bajo fianza el 22 de febrero, después de que su abogado presentara evidencia ante un juez de inmigración, de que Coreas es la parte demandante en un pleito civil contra su expatrón.

Coreas, inmigrante de El Salvador, dice estar seguro de que su exempleador fue quien llamó a ICE para que lo detuvieran con el único propósito de no pagarle $950 que le debía por un trabajo de construcción.

TE PODRÍA INTERESAR: Conductor sobrevive a impacto de bala en el rostro mientras transitaba por carretera en Carolina del Norte (VIDEO)

Según Coreas, su ex jefe también se quedó con parte de sus herramientas. “Tengo todos los textos donde él acepta que me debe el dinero y que tiene mis herramientas, pero se quiso valer de esta situación, de quererme hacerme un daño así, acusándome con migración”, dijo Coreas.

El expatrón, a quien Mundo Hispánico no menciona porque no ha sido declarado culpable de ningún delito, no contestó nuestros mensajes telefónicos solicitando una respuesta a las acusaciones.

Pero Nicole Alberico, portavoz de ICE, a través de una declaración por escrito, informó que “Coreas fue arrestado porque cometió dos delitos en Tulsa, Oklahoma y que eso lo hace removible del país bajo el decreto de leyes de migración y ciudadanía”.

El abogado dice que esas son acusaciones sin fundamento. “Se fabricó un supuesto arresto o antecedente criminal que nunca pudieron producir porque no existe. El no tiene ningún antecedente criminal. Entonces fue totalmente una injusticia”, dijo Soliz.

Coreas dice estar contento con la posibilidad de regularizar sus estatus y recomienda a otros inmigrantes como él, que “no hay que tener miedo. Si un empleador quiere hacer esto con otras personas, lo que hizo (él) conmigo. No hay que tener miedo hay que demandarlos. Porque si no hacemos nunca nada, siempre se van a seguir aprovechando de las personas”.

La denuncia, según el abogado de Coreas, en contra del ex patrón procede en la una corte del Condado Cook. También procede una demanda laboral en contra del ex empleador. El caso migratorio de Coreas será presentado ante un juez el próximo 6 de Febrero del 2019.