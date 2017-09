Un estudiante de la Universidad de Transylvania, en Kentucky, quien presuntamente trató de que una compañera de clases inmigrante fuera deportada, ya no está inscrito en la escuela, dijeron el miércoles 13 de septiembre los funcionarios de la institución al Herald Leader.

La vicepresidenta de mercadeo y comunicaciones de la universidad, Michele Sparks, dijo que el estudiante, identificado como Taylor Ragg, dejó la institución después de un proceso de quejas realizado por los administradores de la escuela.

Call President Seamus Carey 859-233-8111!

Expel #TaylorRagg for cyberbullying #Dreamer #PaolaGarcia. Keep calling until he's expelled. #DACA pic.twitter.com/PVRHRahsV1

