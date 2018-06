Revista TIMES: Trump da ‘bienvenida’ a menor en portada

Revista TIMES: El presidente de Estados Unidos Donald Trump apareció este jueves en la más reciente portada de la revista estadounidense acompañado de la imagen de una menor de origen hondureño en llanto por la detención de su madre en la frontera.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc

