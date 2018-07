¿Cuáles son las principales restricciones de la administración de Trump a los inmigrantes?

La posición anti inmigratoria del presidente Donald Trump fue su bastión de campaña presidencial y a lo largo de su gestión han surgido nuevas formas de ataque a los inmigrantes ilegales, y en muchos casos legales. Sus políticas en el tema han desembocado en duras críticas de grupos defensores de inmigrantes, demócratas, algunos republicanos y hasta de organizaciones internacionales.

En abril de este año el fiscal general estadounidense Jeff Sessions anunció una política de tolerancia cero contra los inmigrantes indocumentados que crucen ilegalmente la frontera sur. Mediante un memorándum, Sessions notificó a los fiscales federales que ejercen en la frontera suroeste y les pidió que convirtieran en prioridad el procesamiento de delitos relacionados con inmigración.

La política anti inmigratoria de Estados Unidos de cero tolerancia separó a los niños de los padres que llegaban a la frontera y metió a los menores en jaulas. La medida ha dinamitado reacciones en Estados Unidos, organizaciones internacionales y en países como El Salvador, México y Guatemala.

“Presionen a los demócratas para que pongan fin a la horrible ley que separa a los niños de sus padres una vez que crucen la frontera hacia Estados Unidos. Captura y liberación, la lotería y la cadena también deben irse y ¡DEBEMOS continuar construyendo el MURO!” Trump tuiteó en mayo 26. “LOS DEMÓCRATAS ESTÁN PROTEGIENDO A LOS TAMICES MS-13”.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018