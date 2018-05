El senador republicano Marco Rubio aprovechó su participación en un programa de televisión para criticar la separación de familias en la frontera y aseguró que estaría dispuesto a cambiar las leyes para que la situación termine, reportó AOL.

Las declaraciones de Rubio llegan luego de que las políticas de inmigración de la administración del presidente Donadl Trump han atraído un mayor escrutinio en los últimos días en medio de informes continuos sobre inmigrantes indocumentados y sus hijos separados tras cruzar al país desde México y que 1,500 de esos niños finalmente se han “perdido”.

El domingo, Rubio habló en contra de esa política, diciendo en una entrevista en Face the Nation, de CBS, que las familias indocumentadas no deberían ser separadas después de cruzar la frontera.

“Tenemos un problema y necesita ser tratado. El escenario ideal es que las familias se mantengan juntas y regresen rápidamente a su país de origen”, dijo Rubio el domingo.

“Simpatizamos con la gente que viene aquí. Estados Unidos es el país más generoso del mundo e, idealmente, no le causaría traumas adicionales a las personas una vez que ingresaron “, continuó.

Trump culpó a los demócratas por la política y twitteó el sábado que terminaría la “horrible ley” si los demócratas apoyaban sus políticas de inmigración más controvertidas, como poner fin a la lotería de visas de diversidad, la llamada “migración en cadena” y construir el muro de la frontera.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018