Republicano dice sobre proyecto de ley de inmigración: “Está muerto”

“Creo que está muerto, desafortunadamente”, dijo John Cornyn, el líder de la mayoría del Senado, refiriéndose el miércoles a un proyecto de ley bipartidista de inmigración del Senado.

En sus declaraciones a CNN, Cornyn se refería a las conversaciones sostenidas entre los senadores republicanos Ted Cruz, de Texas, Thom Tillis, de Carolina del Norte y Dick Durbin y Dianne Feinstein, de California, quienes querían proponer una ley en el Senado para poner fin a las separaciones familiares.

