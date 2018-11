Un nuevo informe difundido el martes sugiere que la administración del presidente Donald Trump no realizó la debida revisión de antecedentes de personal en un centro de detención para niños migrantes en Tornillo, Texas.

El reporte, que fue consultado por The Associated Press, indica que el ex director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados firmó personalmente para evitar que se efectuaran los chequeos de antecedentes de abuso y negligencia infantil a empleados del centro.

Ninguno de los 2,100 administradores hizo el proceso de huellas dactilares requerido por el FBI, aunque funcionarios aseguras que se verificaron los historiales de otras maneras.

Existen actualmente 2,324 adolescentes migrantes en Tornillo – una cifra que va en aumento.

El reporte, emitido por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, confirma la investigación de The Associated Press sobre el servicio inadecuado de salud mental que reciben los menores en Tornillo.

Migrantes estudian opciones tras choque en Tijuana

Muchos de los más de 5.000 migrantes centroamericanos que llegaron en caravana a Tijuana estudiaban sus opciones al perder las esperanzas de poder solicitar asilo en Estados Unidos o cruzar la frontera ilegalmente.

Los ánimos estaban caídos después que agentes estadounidenses lanzaron gases lacrimógenos a los que lograron llegar a la frontera. Consideran que el choque y la respuesta oficial les quitan posibilidades de llegar a Estados Unidos.

Se formaba una larga fila frente a una carpa instalada por la Organización Internacional para las Migraciones donde los funcionarios ofrecían ayuda a quienes querían regresar a sus países de origen.

Según los funcionarios, se advertía un mayor interés de los migrantes que querían iniciar gestiones para permanecer en México. Una feria que ofrecía empleos en Baja California recibía un número creciente de solicitudes.

