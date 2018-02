Los inmigrantes indocumentados sin antecedentes en el estado de Massachusetts están siendo arrestados en número récord por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, lo que ha llevado a defensores de los derechos civiles a cuestionar si las políticas del actual presidente están dirigidas a reducir el crimen como dice, informó el sábado el Boston Herald.

“Dicen que lo están haciendo para garantizar la seguridad pública y protegernos del terrorismo, pero las estadísticas contradicen esta postura”, dijo Oren Sellstrom, director de la agrupación de abogados Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice. “Es muy triste lo que se vive día a día en comunidades inmigrantes”.

Un informe difundido por el propio ICE indica que durante el año fiscal de 2017 – entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 – 1,106 inmigrantes indocumentados sin historial delictivo en el estado fueron detenidos por presuntas violaciones a las leyes federales de inmigración. Al menos 919 de esos arrestos ocurrieron tras la toma del poder de Donald Trump el 20 de enero de 2017.

Comparativamente, en el año fiscal de 2016, 343 indocumentados sin antecedentes fueron puestos en custodia de las autoridades federales de inmigración.

En total, hubo 2,834 arrestos en la zona denominada “Boston Area of Responsibility” en el año fiscal de 2017, lo que supone un aumento de más de 1,000 frente a los 1,858 que fueron detenidos en el año fiscal de 2016.

La zona “Boston Area of Responsibility” abarca todos los condados en Massachusetts, según constató un portavoz del Departamento de Policía de Boston.

“El incremento numérico se debe a que están arrestando a personas que no tienen condenas previas”, explicó Laura Rotolo, una abogada con la American Civil Liberties Union of Massachusetts. “Son trabajadores que se quedan en el país luego de que se les vence la visa o que simplemente no tiene documentos. Ahora más que antes temen ser deportados”.

Con información del diario Boston Herald