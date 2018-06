La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland lleva dos días cerrada debido a protestas en la calle contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Los que tenían citas en casos de deportación para el jueves serán contactados por personal de la agencia para reprogramarlas, avisó la portavoz Carissa Cutrell. Añadió que las personas afectadas no serán consideradas ausentes.

Cutrell se negó a decir cuántas personas trabajan en la dependencia de Portland, o si el personal está trabajando desde casa.

Las protestas comenzaron el domingo y transcurren de manera ininterrumpida las 24 horas del día.

This ICE office is now closed. #OccupyIcePDX @occupyicepdx pic.twitter.com/9Z7keCAuq1

— DSA Portland Oregon (@PortlandDSA) June 20, 2018