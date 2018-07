Protestan separación de familias frente a oficina de ICE en Filadelfia

Cerca de dos docenas de manifestantes se concentraron el miércoles cerca de la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Filadelfia para exigir su eliminación y el fin de un acuerdo de intercambio de datos que tiene la agencia con la ciudad, informó el sitio Philly.com.

Los protestantes obstruyeron el tráfico en las calles Eighth y Cherry por 45 minutos mientras coreaban: “¡Eliminen al ICE!” y “¡Cierren el centro Berks”- en referencia al centro de detención federal en el condado de Berks de Pensilvania.

They are banging On drums and pots and ringing bells pic.twitter.com/l3hNnRfCWD

El contingente se dirigió al Ayuntamiento. Algunos vestían camisetas con la consigna “El Alcalde debe prohibir el PARS“- en referencia al acuerdo de la ciudad con ICE que les permite compartir datos, detalló Philly.com.

ICE Protestors on the move marching. Gridlock about to ease at 8th&Race Streets. @FOX29philly pic.twitter.com/JWbcVXN5gn

“Los inmigrantes están siendo blancos de ataques, ¿qué vas a hacer?… ¡los vamos a defender! “, gritaba una manifestante.

Miembros del cuerpo de policía de la ciudad vigilaban la marcha y emplearon patrullas para impedir el acceso al tráfico en algunas calles.

7th Street shutdown at Race Street in morning rush by ICE protesters kust outside @PhillyPolice HQ in street next to where police broke up protest camp two weeks ago. @phillypolice civil affairs allowing protestors to stay for now&express their feelings @FOX29philly pic.twitter.com/zde226TbQQ

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) July 18, 2018