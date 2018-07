Una representante federal republicana presentó el martes un proyecto de ley que convertiría en delito grave entrar ilegalmente al país por primera vez, reportó la estación KXAN.

En la actualidad, ingresar al país sin documentos es considerado como un delito menor.

La legisladora Diane Black, de Tennessee, dijo que su propuesta, denominada la Ley de Tolerancia Cero contra la Inmigración Ilegal, también quitaría fondos a las ciudades que limitan o no cooperan con las autoridades federales y que lo transferiría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Es totalmente ridículo que una multa por exceso de velocidad y cruzar la frontera estadounidense de forma ilegal puedan resultar en las mismas consecuencias: un delito menor”, escribió en Twitter Black.

It is utterly ridiculous that a speeding ticket and ILLEGALLY crossing the U.S. border can result in the same consequences – a misdemeanor. My bill makes first-time illegal entry a #felony. #ZeroTolerance https://t.co/lMOEV39BNy

— Diane Black (@RepDianeBlack) July 10, 2018