La empesa procesadora de carne donde 144 personas fueron arrestadas por las autoridades federales de migración en Ohio la semana pasada, había estado por meses en la mira del gobierno por violaciones a la seguridad laboral, reportó la estación WKYC3.

Según una carta de la compañía, Fresh Mark, enviada el pasado 11 de junio, la planta ubicada en Canton, unas 63 millas al sureste de Cleveland, recibió a finales de 2017 una multa de 211,194 dólares por la falta de cumplimiento de las medidas de seguridad.

La planta fue objeto de una investigación en diciembre luego de que un trabajador guatemalteco muriera mientras limpiaba una máquina, reportó el canal de televisión.

Los investigadores encontraron que la fábrica de Fresh Mark falló a la hora de entrenar a los empleados sobre medidas de seguridad a la hora de limpiar maquinaria.

En esa misma planta, en 2011, un obrero se electrocutó cuando trataba de enchufar un ventilador, al estar parado en un charco de agua.

También determinaron que la empresa no instaló la protección adecuada en la máquina, no capacitó a los trabajadores en los procedimientos de bloqueo y etiquetado y no realizó evaluaciones efectivas de riesgo, según WKYC3.

El martes 19 de junio, 144 personas fueron arrestadas en una masiva redada en las plantas procesadoras de la empresa en los poblados de Canton, Massillon y Salem.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) aseguró que las operaciones fueron el producto de una investigación de un año, en la que se detectó que la empresa había contratado mano de obra sin permiso legal para trabajar en el país.

Según la estación, unos 80 de los detenidos permanecían detenidos al noreste de Ohio a finales de la semana pasada.

Con información de AP.