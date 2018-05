El presidente Donald Trump viajará a Nueva York el miércoles para dar un discurso sobre los peligros de la pandilla conocida como MS-13.

La oficina del legislador neoyorquino Pete King informó el lunes que el presidente viajará a Bethpage, Long Island, para hablar de los esfuerzos para erradicar a la violenta pandilla.

La semana pasada Trump generó críticas por describir como “animales” a algunas personas que ingresan al país ilegalmente, en respuesta a un comentario sobre la MS-13.

El presidente reforzó su retórica diciendo que continuará usando dicho término en referencia a la violenta pandilla.

De hecho la Casa Blanca difundió el lunes una hoja informativa titulada “LO QUE USTED NECESITA SABER SOBRE LOS VIOLENTOS ANIMALES DE LA MS-13”.

Trump viajó al colegio comunitario del condado Suffolk en julio para abordar el tema de las pandillas ante las autoridades oficiales.

El comentario del presidente Donald Trump equiparando a los inmigrantes en situación irregular con “animales” suscitó el jueves fuertes condenas de quienes consideran inapropiado ese tipo de lenguaje.

Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, envió un mensaje por Twitter declarando: “Cuando nuestros antepasados vinieron a América, no eran ‘animales’, y esta gente tampoco lo es”.

When all of our great-great-grandparents came to America they weren’t “animals,” and these people aren’t either.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) May 16, 2018