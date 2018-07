Pese a la política y fuerte retórica del presidente Donald Trump en contra de la inmigración ilegal, la escasez de agentes fronterizos para hacer cumplir sus políticas inmigratorias continúa. Las razones son varias pero todo apunta a que el déficit de personal se podría mantener, reportó el diario The Washington Post.

Según el diario, La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), encargada de resguardar la frontera junto al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tiene menos personal del mínimo autorizado por la ley aunque el número de solicitudes de empleo recibidas aumentaron.

Al final de 2017, CBP enfrentaba una escasez de más de 1.100 oficiales, según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). La cifra no incluye el déficit de los agentes de ICE.

¿Por qué hay escasez de agentes en los puntos de entrada de EE.UU.?

Las razones de la falta de personal tienen que ver con lo largo del proceso de contratación de los nuevos agentes, una alta exigencia física y emocional por los horarios de trabajo, lo que los lleva a renunciar, y la competencia entre las diferentes agencias del orden que buscan buenos candidatos, según The Washington Post.

“Los oficiales se ven obligados a trabajar turnos de 16 horas día tras día”, dijo Patricia Cramer del sindicato de empleados del Tesoro Nacioanl a The Washington Post. “Los empleados están sobrecargados de trabajo y agotados. Esta es la causa principal del problema de retención (del personal) … Los propios empleados suelen ser los mejores reclutadores, pero con la moral tan baja, los oficiales y los especialistas obviamente no están motivados para reclutar”, dijo Craner a the Washington Post.

“Solo para darles un ejemplo, tenía un oficial que había estado allí durante unos tres años y me llamó recientemente para notificarme que renunciaba a CBP”, agregó Cramer. “Me explicó que tenía esposa y bebé recién nacido, pero nunca los vio por la cantidad de horas extra que estaba trabajando. Este oficial decidió renunciar a un trabajo federal y tomar un puesto de menor salario en una tienda de abarrotes como trabajador de almacén para poder pasar más tiempo con su familia”.

Entre las agencias que compiten con la Patrulla Fronteriza (CPB), se encuentra ICE, que también es parte del Departamento de Seguridad Nacional. ICE es la agencia que hace cumplir las leyes de inmigración al interior de la frontera.

Para analistas entrevistados por The Washington Post, el problema no es que el CBP tarde demasiado en contratar, sino que el personal no recibe la suficiente investigación, capacitación y supervisión y eso lleva a que los funcionarios tengan bajo rendimiento.

Un informe del Consejo Estadounidense de Inmigración 2017 concluyó que “la última vez que la Patrulla Fronteriza recibió una gran inyección de dinero para contratar a miles de nuevos agentes, los casos de corrupción y mala conducta se dispararon en la agencia. Los nuevos empleados no fueron suficientemente investigados, los agentes novatos no fueron supervisados ​​adecuadamente, y los oficiales que abusaron de su autoridad actuaron con impunidad”.

Lo que dicen las organizaciones que protegen a los indocumentados

Guillermo Cantor, director de la investigación, dijo a The Washington Post que “analizó toneladas de registros gubernamentales y mostró las múltiples formas en que los agentes de la Patrulla Fronteriza sobrepasan regularmente los límites de su autoridad al usar fuerza excesiva, empleando tácticas coercitivas y desinformación para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos, y retener las pertenencias personales de los migrantes, por mencionar solo algunos ejemplos”. “Los nuevos empleados no recibieron suficiente capacitación”, agregó.

Lo que dice el gobierno

“Según los funcionarios de CBP, el proceso de contratación de varias agencias para sus puestos de oficiales del orden público es intencionalmente riguroso e involucra una extensa selección de candidatos para garantizar que solo los candidatos calificados cumplan con los requisitos técnicos, físicos y de idoneidad para el empleo en CBP”, dijo un informe de la GAO.