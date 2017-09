Políticos toman acciones luego de anuncio del gobierno de Trump de finalizar programa DACA

La ciudad de Carrollton, en Texas, ha decidido salirse del Programa de Deportación 287(g) como respuesta a las políticas hacia los inmigrantes por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El anuncio de la ciudad de Carrollton, ubicada al norte del área metropolitana de Dallas, llegó el martes 5 de septiembre unas horas después de que Jeff Sessions, el Fiscal General de Estados Unidos, anunciara el fin del programa DACA en un hecho que ha sacudido a la comunidad inmigrante hispana de todo el país. Carrollton sigue el ejemplo de otras ciudades, como Atlanta, que se pronuncian a favor de la comunidad inmigrante.

La llamada Acta de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de las autoridades de inmigración, creada en 1996, añadió la sección 287 (g) que permite a las autoridades policiacas locales de condados, estatales o municipales designar agentes de sus cuerpos de ley para actuar como oficiales de inmigración cuando presuman que han detenido a un inmigrante indocumentado.

El entrenamiento de los agentes que participan en el programa es responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La decisión del presidente Trump de finalizar el programa DACA, y que ha protegido de la deportación 800 mil jóvenes inmigrantes, ha causado enojo entre diversos sectores políticos de las ciudades Texanas.

Sylvester Turner, el alcalde de Houston, por medio de un correo enviado a MundoHispánico por su vocero Alan Bernstein, lamentó la decisión del presidente Trump la cual “afectará a unos 80,000 jóvenes en el área metropolitana” de la Ciudad Espacial. Bernstein fue enfático en señalar que Houston no participa en el programa 287 (g).

Turner dijo que todos esos jóvenes protegidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y que fue una acción ejecutiva promulagada por el expresidente Barack Obama en junio de 2012 “ha hecho contribuciones significativas a nuestra ciudad y a nuestro país”.

Rubén Gallegos, político hispano y miembro del Concejo Municipal de Houston, también se expresó con malestar por el anuncio del presidente Trump y recalcó que en medio de la tragedia que sufre la Ciudad Espacial por las inundaciones provocadas por el huracán Harvey no era el momento oportuno para hacer ese tipo de anuncios. Gallegos envió su postura a MundoHispánico por medio de un correo electrónico.

“En un momento en que nuestros recursos federales deben centrarse en el levantamiento de los afectados por Harvey, el gobierno federal en su lugar cambió su prioridad y se dirigió a cientos de miles de jóvenes por poner fin a DACA”, lamentó Gallegos, quien es representante del Distrito I de Houston, al este de la Ciudad Espacial, en donde están la mayoría de los vecindarios con presencia de hispanos.

Gallegos aseguró que para “la mayoría de los beneficiarios del DACA han tenido la oportunidad de trabajar y contribuir a este país. Son gente trabajadora, honesta que se informó y se sometió a una verificación de antecedentes antes de ser concedida la protección bajo DACA” dijo el político.

Rubén Gallegos aseguró que para muchos de esos jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la niñez “este es el único país que conocen, el único país que aman y llaman hogar. Son nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Son empresarios y propietarios de pequeñas empresas. Son tan americanos como cualquier otro, americanos en todos los sentidos excepto en el papel”.

En la ciudad de Corpus Christi, al igual que Houston con alta presencia de hispanos y sacudida por el embate del huracán Harvey, la hispana Lucy Rubio, concejal municipal lamentó al igual que Gallegos la decisión del gobierno de Trump.

“Me puso muy triste cuando vi la noticia” dijo Rubio en entrevista telefónica con MundoHispánico sobre la decisión que tomó la administración Trump sobre el DACA.

“Esta idea ahora de posiblemente deportar a tantos cientos de miles de personas es casi ridícula” aseguró Rubio, quien representa el Distrito 3 de Corpus Christi, y aseguró que “¿quién de manera consenciente deportaría jóvenes a un país del que apenas tienen conocimiento? Nunca han estado ahí. Ellos fueron traídos a este país y han sido educados aquí. No son ciudadanos de Estados Unidos pero han vivido aquí toda su vida. Me pone muy triste solo pensar que Trump no pueda pensar en una mejor solución para ellos”.

La ciudad de Corpus Christi al igual que el Condado de Nueces en donde se encuentra, no participan en el programa 287(g). Al igual que Houston y el Condado de Harris tampoco están inscritos en el programa.

Sin embargo, sí hay condados cercanos a ambas ciudades del sur y el este de Texas que sí participan hoy con ICE en el programa 287(g).

En los alrededores de Corpus Christi, según información de ICE, las autoriades de los condados de Aransas, La Vaca, Matagorda, Goliad y Victoria sí participan dentro del programa 287(g). En los alrededores de Houston los condados de Galveston, Montgomery, Waller y Chambers colaboran con las autoridades federales.

La decisión de Trump no entrará en vigor sino hasta el 5 de marzo de 2018, dentro de seis meses. En ese periodo el Congreso de Estados Unidos, el único organismo con poderes para poder cambiar el sistema migratorio, deberá encontrar una solución para la regularización de los jóvenes indocumentados protegidos por el DACA, conocidos como Dreamers.

“Oro para que el Congreso actúe con rapidez, con compasión y humildad, para aprobar legislación que otorgue a los Dreamers el estatus legal que han ganado” dijo Rubén Gallegos esperanzado para que la suerte de esos jóvenes cambie.

“El Congreso debe promulgar una solución permanente, aparte de la deportación, para los inmigrantes traídos a este país como niños” aseguró el alcalde Turner y explicó que esos jóvenes de Houston que podrían ser afectados ya “son parte del tejido y del futuro estadounidense”.