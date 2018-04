Al tiempo en que muchos indocumentados evitan contacto con la policía local por temor a ser reportados a inmigración, un equipo de oficiales de la ciudad de Nueva York decidió enfrentar directamente a un grupo de inmigrantes de una manera inusual – en una cancha de futbol, informa el medio Spectrum News.

El peculiar encuentro entre autoridades locales e indocumentados se dio la semana pasada en Staten Island con la intención de mejorar la confianza. La idea habría surgido de altos mandos del departamento policial de la ciudad (NYPD) y grupos defensores de inmigrantes, reseñó el medio.

“No hacemos preguntas. No se trata de averiguar si son ciudadanos o si recién cruzaron ilegalmente la frontera- eso no es lo que importa aquí”, explicó Thomas Delacy, detective para el departamento. “Nos reunimos para jugar a la pelota… no para realizar interrogatorios”, agregó.

Staten Island fue la única sección de la ciudad que voto por Donald Trump – quien se a destacado por su línea de mano dura contra la inmigración ilegal – y ahora fue la sede del inusual evento.

RELACIONADO: Más de un millón de indocumentados poseen licencia de conducción en California

“Es bueno lo que están haciendo porque impulsan a la comunidad a salir y divertirse”, dijo Edwin Guzmán, uno de los jugadores.

La iniciativa también responde al carácter ‘santuario’ de la ciudad, que prohíbe a oficiales preguntar a inmigrantes su estado migratorio, con lo cual se busca animarlos a reportar delitos y asistir en investigaciones sin temor a represalias, detalló Spectrum News.

“Queremos conocerlos y que se sientan cómodos al dirigirse a nosotros para cualquier cosa”, dijo Delacy.

El frio y la lluvia el jueves no impidieron la celebración del partido, que marca el comienzo de una nueva relación entre inmigrantes y agentes del orden en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: “Quieren enviar un mensaje de miedo a los indocumentados que tienen orden de deportación” (VIDEO)

No todos los participantes eran indocumentados, pero muchos sí lo eran. incluido el abogado Cesar Vargas, el primer inmigrante sin estatus legal que consiguió practicar la abogacía en la ciudad de Nueva York, destacó Spectrum News.

“Cuando invitamos a las personas a una reunión en la alcaldía se muestran reacios porque tienen otros deberes cotidianos. Pero el futbol es diferente porque ofrece un ambiente más ameno y de convivencia entre familiares y amigos”, explicó Vargas.

El programa busca armar ocho equipos integrados por oficiales e inmigrantes para un torneo de todo el día previsto para el próximo mes.

Con información del medio Spectrum News