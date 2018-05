La policía Metropolitana de Nashville dejó saber mediante una entrevista con MundoHispánico que no se sumará a la ‘ley de deportaciones masivas’ en Tennessee, desafiando así a la ley conocida como HB-2315, lo que representa un alivio para la atemorizada comunidad hispana en el estado.

Dicha ley entrará en vigencia el 1 de enero de 2019 y otorgará a agentes de seguridad (municipal y estatal, o la policía universitaria) poderes extraordinarios para que actúen como agentes de inmigración y puedan capturar, arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.

“No estamos aquí para deportar a nadie”, dijo el oficial Gilbert Ramírez, vocero de la policía Metropolitana de Nashville, quien agregó: “nosotros no vamos a estar parando a nadie para preguntarles si tienen o no documentos, si son o no residentes. Ese no es nuestro trabajo”.

La ley fue promulgada luego de que el gobernador republicano Bill Haslam decidiera este lunes no firmar el proyecto, lo que inmediatmente activaba la medida.

El anuncio lo hizo en medio de protestas y descontento entre la comunidad y activistas locales que le exigían vetar la medida.

“El gobernador cedió ante la franja más extrema de los electores. Eligió el odio y el miedo sobre su gobierno”, dijo Stephanie Teatro, vicedirectora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.

Ramírez contó a MundoHispánico que esta decisión fue tomada en una reunión con la directiva del cuerpo policial. “Vamos a seguir ayudando a la gente latina. Hacemos esto porque para nosotros es bien importante nuestra relación con la comunidad latina”, manifestó.

El oficial también mencionó que en 13 años que lleva trabajando en el cuerpo policial, las únicas ocasiones en las que ha visto que se colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han sido en casos de tráfico humano para la explotación sexual.