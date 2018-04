Un policía amenaza con deportar a niño hispano en frente de su maestro de clases, denunció su madre.

Asael Duarte, un niño hispano de 12 años, fue amenazado por un policía local con arrestarlo, enviarlo con el presidente Donald Trump, y deportarlo a su país, luego que el menor olvidara levantar la mano para hablar en el aula de clases, en la escuela preparatoria Southeaven, en Mississippi.

“Si te vuelves a portar mal te voy a arrestar y llevar con Trump, para que te deporten”, dijo el pequeño Duarte que le indicó el oficial de la escuela, que pertenece a la Policía de Southeaven.

El incidente ocurrió hace unas tres semanas frente de su maestro de clases quien, según el menor, no reaccionó frente a los supuestos comentarios del policía.

Su madre, Paola Gallegos, una inmigrante originaria de Guanajuato, México, dice que ésta no es la primera vez que el oficial, a quien identificó como un hispano de apellido Aguilar, “ataca” a su pequeño.

“Me dijo que mi hijo no debía haber nacido, que de esa gente no se necesita. Me dio mucho coraje”, dice la mujer quien tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos. “No me gusta que los quieran asustar, ellos nacieron aquí, y no les pueden deportar”.

Duarte, el menor, decidió dejar el miedo a un lado y hablar para evitar que algo similar ocurra con otros niños inmigrantes

“No quiero que esto les pase a otros niños, que se sientan mal porque un policía les haga esto”, dijo en entrevista con MundoHispánico.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer en Texas prende fuego a su automóvil con hijas adentro

Pero esta no es la única prueba que le ha tocado superar a esta familia que vive en una casa móvil en la ciudad de Southheaven, Mississippi. Juliana, también hija de Paola, intentó quitarse la vida por presuntamente ser discriminada en la misma escuela.

“Me decían que estoy fea, que nadie me quiere, que me matara”, dice la menor de 14 años mientras llora. “Por eso traté de suicidarme”.

MundoHispánico intentó obtener una repuesta por parte de la escuela preparatoria de Southeaven pero nos remitieron a la policía local.

Steven E. Pirtle, Director de la Policía de Southeaven, dijo a MundoHispánico, que no estaban al tanto de estas acusaciones, pero que están dispuesto a recibir más detalles, para realizar una investigación.