Un estadounidense de ascendencia mexicana asegura ser hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado notoriedad no sólo por acudir ante a un juez a cambiarse su apellido original sino también por hacer polémicos vídeos en los que ataca a México, y a la inmigración latina.

Hijo de una inmigrante oriunda de El Mulato, un pequeño poblado de Chihuahua cercano a la frontera, Ernesto Trump nació en Odessa, Texas. Su nombre de pila era Ernesto Baeza Acosta y dice que tuvo un sueño revelador que lo impulsó a cambiarse el apellido.

“Un día yo estaba soñando y vino la Virgen de Guadalupe y me dijo ‘el Donald Trump es tu papá, pregúntale a tu mamá porque ellos estuvieron juntos e hicieron el amor y tú eres el hijo’, así que le pregunté a mi mamá y ella me dijo que sí había estado con un hombre muy rico y rubio en México”, dijo Ernesto a MundoHispánico.

El 19 de junio de 2017 Ernesto, de 35 años, cambió de apellido y dice que el juez encargado del procedimiento sólo le preguntó que si él estaba seguro, a lo que Ernesto contestó que sí, porque “yo soy el hijo de Trump”. El trámite le costó 272 dólares.

“Yo estoy pensando en postularme (a la presidencia) también, porque no tengo ningún delito en mi historial”, dijo Ernesto a MundoHispánico. “Yo quiero hacer una cuenta para recoger fondos para mi campaña electoral. Vamos a competir padre e hijo”.

Pero luego dice que se conformaría con un trabajo en la Casa Blanca como guardaespalda y que lo que realmente busca es cariño y no dinero.

“Papá quiero conocerte. quiero sentir tu amor y que juguemos golf juntos”, dice Ernesto. “Llévame a la Casa Blanca a comer carne y langosta o dame un trabajo allí”.

Ernesto no terminó la preparatoria y tampoco fue a la universidad. No tiene parecido físico con el mandatario estadounidense, pero dice que ambos tienen personalidades parecidas.

“Yo no fumo, no tomo, ni hago drogas, así como mi papá”, dijo a MundoHispánico. “Creo que los dos estamos locos”.

Polémica en las redes sociales

Ernesto no quiso revelar para qué empresa trabaja o qué clase de oficio desempeña, pero uno de sus hobbies es ser bloguero de videos.

Sus grabaciones son compartidas en el portal LiveLeak, un sitio que se ha hecho famoso por su contenido gráfico y por una retórica política agresiva.

Sus vídeos son excéntricos y Ernesto se destaca por compartir grabaciones escandalosas, obscenas y algunas con retos peligrosos. En un video se le ve tomando blanqueador de ropa y en otro él y su esposa se comen un escorpión vivo.

Ni su madre ni su esposa quisieron hablar con MundoHispánico.

Ernesto quería ser actor cuando era pequeño. Tiene tres hijos que no tienen el apellido Trump. “Mis hijos creen que yo estoy loco”.

Él dice que su discurso se dirige en contra de la inmigración de latinos a Estados Unidos y que las múltiples ofensas que ha proferido hacia México y su gente le han generado amenazas de muerte.

“Los carteles de México me han amenazado”, dice, pero no tiene prueba alguna de ellas.

“Antes de las amenazas no quería que el muro fuese construido, pero ahora quiero que lo construyan, por qué voy a proteger a los que me quieren matar”, dice.

Ernesto Trump dice ser hijo de Donald Trump

Ernesto, que actualmente vive en el poblado de Naples, Florida, también ha escrito mensajes en Twitter haciendo referencia a la familia Trump. En ellos, les pregunta si lo pueden hacer jefe de seguridad. En otros se refiere al mandatario estadounidense como su “padre” y pide ayuda a los damnificados del huracán Harvey.

En otro le dice que no quiere dinero, sino que le den un trabajo en la Casa Blanca.

En sus videos se le escucha decir: “voy a llamar a inmigración, y haré que deporten a mi propia madre”; o arengas como “vine a deportar a inmigrantes indocumentados”.

También dice que le gustaría trabajar para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lleva consigo un chaleco antibalas y una placa con el nombre del organismo.

También se tatuó la cara del presidente Trump en una de sus piernas, pero sus críticos en las redes sociales dicen que Ernesto hace todo esto para obtener más seguidores.

“Yo no sé si Ernesto estaba en sus cinco sentidos”, dice Edgar Bautista, un vecino. Claro tiene muchos seguidores, pero realmente si vemos no son muchos latinos. Él no puede regresar a México”.

“Lo que yo me doy cuenta es que lo más racistas son nuestros paisanos latinos” dijo Bertin José.