Imperturbables ante la dura retórica de Donald Trump, personas que buscan asilo en Estados Unidos hacen colas inusualmente largas en el lado mexicano de la frontera, donde padres e hijos duermen sobre cartones bajo un calor abrasador y esperan por días, si no semanas, para ser entrevistados por inspectores estadounidenses.

Las esperas de algunas horas son comunes en la frontera. Pero aunque en las últimas semanas se han amontonado muchas solicitudes en puestos fronterizos de California, Arizona y Texas, los episodios en que la gente duerme al aire libre por varios días son inusuales.

Asylum-seekers are sleeping outside on cardboard for days at a stretch amid unusual backlogs at the US-Mexico border. Story: https://t.co/bN5xEHF49q pic.twitter.com/IKjCp6zrG2

— AP West Region (@APWestRegion) June 7, 2018