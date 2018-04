Patrulla Fronteriza recibe con agrado la ayuda militar ordenada por Trump

La decisión de Donald Trump de militarizar la frontera con México fue recibida con agrado por el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, por sus siglas en inglés), que valoró esta medida como el acto de un presidente que “realmente quiere su país y a los ciudadanos de su nación”.

El portavoz del NBPC, Art del Cueto, reclamó más efectivos para vigilar el área fronteriza ante el volumen de inmigrantes indocumentados que reciben cada día, por lo que, con la llegada de la Guardia Nacional, “más personas podrían ver lo que está pasando allí”.

Del Cueto especificó que no se trata de una estrategia novedosa, ya que anteriores administraciones desplazaron militares a la frontera, aunque ante la cascada de reacciones sobre la propuesta de Trump, cree que “el concepto de moda es atacar” las decisiones del gobierno actual.

Art Del Cueto, National Border Patrol Council: "There's no reason to attack our president. He's doing the right thing." #OutnumberedOT pic.twitter.com/rE8Rs0MHDZ

