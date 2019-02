La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dijo el martes que detuvo a 103 inmigrantes hispanos en Arizona, justo al norte de la frontera con México.

Las autoridades se encontraron con el grupo a primera hora del lunes al oeste del cruce de Lukeville, al sur de Tucson, explicó la agencia.

El grupo estaba compuesto por 81 guatemaltecos y 22 hondureños y entre ellos había 59 menores, agregó.

Los migrantes tenían edades comprendidas entre 1 y 56 años, y había ocho niños que viajaban sin familiares adultos.

Ajo #USBP apprehended 103 people in a remote area of the desert where there is minimal security infrastructure. #AlwaysVigilant @CBP. Details https://t.co/XsvhzQ5DUr pic.twitter.com/fwKLS1kwr5

— CBP Arizona (@CBPArizona) February 20, 2019