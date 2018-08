Patrulla Fronteriza detiene caravana con 128 inmigrantes hispanos (FOTO)

Agentes de la Patrulla Fronteriza anunciaron el martes en la noche que el viernes habían interceptado una caravana de 128 personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos desde México hacia Arizona.

En un comunicado compartido en el sitio web de Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, o CBP, y promovido en Twitter, funcionarios de la Patrulla Fronteriza dijeron que los inmigrantes ilegales “presuntamente fueron traídos a la frontera por contrabandistas de personas” que probablemente continuaron en México.

“Las organizaciones delictivas transnacionales explotan la vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros con falsas promesas de estatus legal y fomentan los métodos peligrosos de cruce, poniendo en riesgo su seguridad”, informó la agencia federal en el comunicado.

Ajo #USBP agents encounter a large group of migrants left in the desert by unscrupulous smugglers who prey on vulnerable people. #CBP agents took everyone into custody, preventing a potentially dangerous situation in 100 degree heat. Details: https://t.co/pryLKo4jF2 pic.twitter.com/AAmXtTQktz

— CBP Arizona (@CBPArizona) August 21, 2018