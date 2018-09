Patrulla Fronteriza de Texas detiene a 130 inmigrantes en 24 horas

En las últimas 24 horas, los Agentes de la Patrulla Fronteriza de Weslaco arrestaron a más de 130 inmigrantes indocumentados en dos grupos separados, según informó la agencia federal en varios comunicados.

Los detenidos sumaron un total de 45 unidades familiares y 22 niños no acompañados.

