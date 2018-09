La Patrulla Fronteriza Sector Tucson reportó el jueves en la mañana el arresto en la frontera de Arizona de 193 inmigrantes indocumentados que viajaban en dos grupos, integrados en su mayoría por familias centroamericanas, entre ellos un niño de tan solo un año de edad y 11 menores no acompañados.

Ajo #USBP agents encounter two more large groups in the west desert Saturday, apprehending a total of 193 illegal aliens. @CBP #BorderSecurity details: https://t.co/NGLMbnpa74 pic.twitter.com/tudj6Za13w

— CBP Arizona (@CBPArizona) September 19, 2018