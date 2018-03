Tres trabajadoras hispanas indocumentadas vivieron el peor susto de sus vidas luego de que chocaran contra una patrulla del Departamento de Seguridad Nacional que estaba estacionada en el centro de Memphis, Tennessee, confirmaron autoridades a MundoHispánico.

De inmediato múltiples unidades de la policía de Memphis, y patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), llegaron al lugar, lo que terminó con el arresto de las tres mujeres al darse cuenta que no se encontraban legalmente en el país.

Todo quedó grabado en un video que suministró Rolando Rostro, pastor de la iglesia Nueva Vida en Memphis, quien confrontó a los agentes de inmigración en vivo por Facebook, a pesar de que estos le pidieron que dejara de grabar, y le quitaran los celulares a las afectadas.

“Lo que están haciendo es perfil racial (caracterización racial)”, gritaba Rostro a los agentes de ICE, mientras trasmitía en vivo diciendo que esto no puede continuar. “Los miran (identifican) hispanos y se los quieren llevar, ven gente latina y ya creen que son ilegales. No tienen órdenes para arrestarlas”.

El pastor asegura que llegó al lugar luego que las mujeres, quienes asisten a su iglesia, le avisaran de lo que ocurría y le narraran el temor que sentían por el accidente.

“Quería llegar para tratar de frenar esto, pero no estuve a tiempo”, dijo Rostro. “Llamé a la policía para que los frenara, pero no me escuchaban”.

“Solo estábamos en el lugar para investigar el choque. La conductora del vehículo fue multada por manejar sin estar pendiente de la vía, y no tener licencia de conducir”, dijo Karen Rudolph, vocera del Departamento de Policía de Memphis a MundoHispánico.

Rudolph dijo que la policía local no estaba colaborando con ICE, y que no tenían nada que ver con los procedimientos que ellos realizaron.

Los agentes de inmigración verificaron el estatus migratorio de las tres mujeres y al darse cuenta que estaban de manera ilegal en le país, fueron arrestadas, y trasportadas hasta la sede local de ICE, según Rostro.

La operación fue confirmada por el vocero de la agencia federal, Thomas Byrd, a MundoHispánico, quien dijo que dos de las mujeres fueron liberadas horas después, pero no dio más detalles sobre la razón del arresto o bajo qué condiciones estas dos hispanas fueron liberadas.