La ciudad floridiana de Orlando, en el centro del estado, aprobó el lunes una resolución que prohíbe a los funcionarios y a la Policía local cuestionar el estatus migratorio de sus residentes.

La medida, aprobada de manera unánime por el Concejo de esta ciudad y ante el aplauso de varios asistentes a la sesión, convierte a esta turística urbe en la primera del sur del país en adoptar una medida de este tipo, según sus promotores, la Coalición Trust Orlando, integrada por una treintena de organizaciones.

“Orlando no está metida en el negocio de la inmigración“, dijo el alcalde de la ciudad, Buddy Dyer, durante una conferencia de prensa efectuada en las escalinatas del Ayuntamiento, poco antes del inicio de la sesión de la Junta de Comisionados en la que se aprobó la llamada Fair Treatment for All Trust Act Policy.

While we want to do everything possible to support those who feel vulnerable because of their immigration status, it's important to understand that immigration is a federal is a federal issue and no local policies will prevent ICE from enforcing federal laws in our city.

— Mayor Buddy Dyer (@orlandomayor) July 23, 2018