Un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutado la mañana del lunes en el condado de Glynn, terminó con el arresto de hasta dos docenas de indocumentados, según informó el diario The Brunswick News, citando al alguacil del condado.

El arribo de los agentes provocó desconcierto entre residentes inmigrantes de la clase trabajadora con o sin documentos legales. Negocios de la construcción, de jardinería, de pintura y de otros sectores reportaron numerosos casos de ausentismo.



The Brunswick News recibió varias denuncias por parte de empleadores y trabajadores preocupados por lo ocurrido el lunes.

Neal Jump, el alguacil del condado, confirmó que los agentes procedentes de Savannah utilizaron como punto de lanzamiento de la operación el estacionamiento de la oficina del alguacil frente a la U.S. Highway 341. No hubo participación de las autoridades locales en la maniobra de ICE, aclaró Jump, agregando que fue contactado por la agencia con antelación para usar las instalaciones.

EXCLUSIVA: Redada de ICE en empacadora deja 86 personas en proceso de deportación (VIDEO)

Jump dijo que los agentes llegaron antes del amanecer y concluyeron la operación antes de las 8 de la mañana. Los capturados fueron trasladados a las instalaciones de ICE en Savannah, añadió.

“Me avisaron que estaban en la zona, pero no requirieron de nuestros recursos, solo el estacionamiento de las instalaciones policiales. Desconozco a quienes arrestaron, pero todos fueron llevados a Savannah”, declaró Jump. “Fueron más de 20 personas y no menos de 30; el operativo comenzó a las 5 a.m. y había terminado para las 7:30 a.m.”, agregó.

RELACIONADO: “ICE me está sentenciando a muerte”, denuncia padre indocumentado (VIDEO)

Un hombre que se identificó como agente de ICE a cargo de la operación en Savannah no quiso hacer declaraciones, refiriendo toda consulta a la oficina de ICE de zona en Atlanta.

Bryan Cox, director regional de comunicaciones de la agencia, dijo que cualquier operación contra indocumentados en el condado de Glynn sería parte de las actividades cotidianas que realiza la agencia.

Con información del medio The Brunswick News