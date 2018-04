Una organización que busca defender a los inmigrantes detenidos Deportation Defense Houston (DDH) ofrece defensa legal a quienes enfrentan la deportación.

En Texas, menos del 30 por ciento de los inmigrantes detenidos tenían representación legal desde octubre de 2000 hasta febrero de 2018, según Transactional Records Access Clearinghouse en Syracuse University.

“Deportation Defense Houston es un proyecto del Houston Immigration Legal Services Collaborative que agrupa proveedores de servicios legales de inmigración (actualmente, YMCA International Services, BakerRipley, Justice for Our Neighbors-Houston y South Texas College of Law Houston) para adoptar un enfoque innovador y agresivo en la defensa de los inmigrantes detenidos mientras se encuentran pendientes sus procedimientos de deportación”.

Ofrecen defensa legal a inmigrantes cuando es “urgente”

En su sitio web DDH menciona la reciente urgencia del servicio que brinda esta organización:

“Nuestro trabajo se ha vuelto aún más urgente en 2017, ya que las órdenes ejecutivas de inmigración han aumentado drásticamente la demanda de servicios legales de inmigración y los esfuerzos de educación y extensión en las diversas comunidades de inmigrantes”.

La mayoría de los inmigrantes que enfrentan la deportación se ven obligados a representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, lo que puede reducir drásticamente las posibilidades de ganar su caso.

“Los estudios han demostrado que [un inmigrante con abogado] tiene entre 10 y 14 veces más probabilidades de ganar su caso si tiene un abogado que si no lo hace”, dijo Kate Vickery, directora ejecutiva de la Colaboración de Servicios de Inmigración de Houston al Houston Public Media,de la Universidad de Houston.

“Las personas son expulsadas de los Estados Unidos sin siquiera tener la oportunidad de presentar su caso o incluso saber que hay algo para lo que, de hecho, son elegibles”, agregó Vickery al Houston Public Media.

Los grupos involucrados en Deportation Defense Houston están trabajando para que los abogados puedan comenzar a presentar casos en junio.

Los Servicios Internacionales de YMCA, BakerRipley y Justice for Our Neighbors of Houston están colaborando.