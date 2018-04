La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Filadelfia arrestó a más inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales que cualquiera de las otras 23 en el país durante 2017, de acuerdo con un informe.

El 64 por ciento de los inmigrantes arrestados por ICE en Pensilvania, Virginia del Oeste y Delaware, los tres estados en la región que supervisa la oficina de Filadelfia, no tenían condenas criminales, mostró el análisis de ProPublica y Philadelphia Inquirer.

La cifra es casi el doble de las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales ocurridas en el mismo lapso en el resto del país, lo cual es especialmente sorprendente dado que la población indocumentada de Pensilvania ocupa el lugar 16 en EE.UU., con Virginia del Oeste y Delaware muy por detrás.

Without guidelines or oversight, some officers are using traffic stops to question Hispanics and turn over undocumented immigrants to ICE.

Desde que Donald Trump asumió como presidente, los agentes de inmigración han sido liberados, como lo describe la Casa Blanca, de un mandato de la era de Obama para enfocar los recursos de deportación en inmigrantes con graves condenas criminales, por lo que han acorralado a personas inocentes que han echado raíces en este país.

El estudio encontró que en Pensilvania los agentes de ICE detuvieron a inmigrantes que encontraron por casualidad cuando se disponían a arrestar a otras personas, en lo que llamaron detenciones “colaterales”.

"What I always saw in Philly was distinctly, 'We need to bump up numbers.' But after Trump took over, it was like somebody gave them an injection of testosterone." —Catherine Schack, who retired last year as an ICE lawyer in Philadelphia

También expandieron informalmente la definición de “extranjero criminal” para incluir a los inmigrantes que recibieron multas de tránsito o cometieron infracciones menores, recurrieron a una base de datos con direcciones para arrestar a inmigrantes que una vez consideraron inofensivos y aprovecharon la disposición de autoridades estatales y locales para retener a los inmigrantes durante horas hasta que llegaban los agentes de ICE.

“¿Por qué detener a un individuo que ha estado aquí de 15 a 20 años, tiene hijos estadounidenses y un arresto por intoxicación pública o alguna infracción tan insignificante?”, cuestionó el retirado juez de inmigración, Walter A. Durling. “¿O (por qué detener) extranjeros sin registro de arresto, pero que fueron detenidos por ICE buscando a alguien más?”, insistió.

The Philadelphia ICE field office (enforces PA, DE and WV) arrests more immigrants w/o criminal convictions than any other ICE region: 64% of its "at-large" arrests last year.

Nationally, 38% of those arrested had no criminal convictions.

Nationally, 38% of those arrested had no criminal convictions.https://t.co/WzYX4MVLs9 pic.twitter.com/NfOjV4G9gT

