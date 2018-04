Una pareja hispana vivió el peor momento de su vida justo cuando uno de sus hijos se graduaba del Ejército de Estados Unidos.

Dicen que fueron víctimas de un “acto racista” en una base militar, que terminó dejando al padre de la familia, un obrero hispano, arrestado y en proceso de deportación.

Por petición de la pareja, su identidad es mantenida en reserva porque ambos temen que si es revelada afecte su estatus migratorio o la carrera militar de su hijo.

La pareja viajó desde Georgia, donde viven, hasta la base militar Fort Leonar Wood, en Missouri,el pasado 21 de febrero para ver cómo su hijo se graduaba como militar del Ejército de Estados Unidos, algo que los llenaba de orgullo.

Pero la alegría le duraría poco. Los militares les solicitaron sus identificaciones para tramitar un pase de ingreso pero al darse cuenta de que eran indocumentados comenzó la pesadilla.

“Nos checaron todo el récord y no dijeron que no podíamos entrar (a la graduación) porque no éramos ciudadanos estadounidenses”, dijo el padre.

El obrero dice que luego fueron llevados a otra oficina con militares, les hicieron firmar unos documentos y le informaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) venían en camino para llevárselos.

“Sentí mucho miedo, nunca pesamos que esto iba a pasar”, dijo el padre. Su esposa llorando dice que todo se trató de un “acto racista”.

Ella comenta lo doloroso que fue ver cómo inmigración se llevó a su pareja: “esto fue algo racial. Hace un mes visité otra base militar y no tuve problemas”.

“Nunca había visto algo así”, dice su abogado Luis Virguez. “Los trataron muy brusco, definitivamente esto puede ser perfil racial”.

Mientras todo ocurría, el hijo de la pareja se preguntaba por qué sus padres no fueron a verlo hasta que le informaron lo que ocurrió. “Salió triste, llorando y desconsolado, pero me dijo que todo iba estar bien”, dijo su madre.

Vicente permaneció arrestado por más de 50 días en un centro de detención de ICE, en la ciudad de Kansas, hasta el dos de abril, cuando fue liberado provisionalmente gracias a una petición de su abogado, y tras negociar una cuantiosa fianza con el juez de inmigración.

“La verdad, el juez fue muy bueno, si esto hubiera ocurrido en Georgia no lo liberan”, dice Virguez.

Sin embargo, es una libertad agridulce ya que el obrero hispano continua bajo proceso de deportación.

