Emmer Ferrer, un obrero hispano al borde de la muerte, vive un difícil momento, ya que su única salvación es realizarse un trasplante de corazón, pero el hospital más cercano donde pueden hacer el procedimiento, no lo aceptó por no tener “papeles”, denuncia su esposa, Jennifer Rodríguez.

La situación del obrero hispano es complemente crítica, su corazón solo funciona en un diez por ciento, luego de que sufriera un infarto, seguido de un Accidente Cerebro Vascular, conocido como ACV, según muestran informes médicos obtenidos por MundoHispánico.

“Mi esposo solicitó asilo político, pero como no hemos tenido la entrevista, no tenemos un estatus migratorio definitivo, por lo tanto, no tenemos seguro médico”, dice Rodríguez.

“Por no tener un papel van a dejar morir a mi esposo, ayúdenos”, denuncia la mujer que tiene siete meses con embarazo de alto riesgo.

El hombre lleva desde el 22 de febrero ingresado en el hospital Saint Francis, en la ciudad de Memphis, en Tennessee, donde lo aceptaron a pesar de no tener un estatus migratorio permanente, ni seguro, y lo han atendido bien, dicen sus familiares.

Pero todo se complicó el pasado tres de mayo, cuando su corazón bajó a funcionar diez por ciento: “Los doctores nos dijeron que teníamos que llevarlo al Baptist East Memorial Hospital para un trasplante de corazón urgente, o puede que no llegue hasta el lunes”, explica Raquiles Millán, sobrino del afectado.

“Fuimos allí e intentamos hacer de todo. Pero nos dijeron que no se puede aceptar a mi tío, por su estatus migratorio ”, denuncia Millán

La familia del inmigrante de origen venezolano corre contra el reloj en busca de un corazón para él, ayuda económica para costear los gastos y una organización que le ayude a trasladarlo a algún centro médico que lo “acepten sin papeles”.

“Estos momentos son los más difíciles de un inmigrante, me estoy yendo en cada segundo”, dice con voz quebrada el obrero hispano, desde la cama donde permanece postrado.

Es el sostén de su familia

Emmer trabajaba en una fábrica de alimentos y es el sostén de su hogar, ya que su esposa no puede laborar debido a su embarazo del alto riesgo, por lo que podría enfrentar problemas para pagar sus gastos de vivienda, luz y agua si es que su esposo fallece.

La familia pide a gritos un corazón para salvar la vida de este inmigrante que se va segundo a segundo.