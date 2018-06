Un nuevo acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y una oficina del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) podría causar más deportaciones y poner en mayor peligro a niños inmigrantes.

La custodia de los niños no acompañados que son detenidos por las autoridades de inmigración es entregada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependencia del HHS que busca auspiciantes para los menores en Estados Unidos, según establece la ley.

Pero según el nuevo acuerdo, firmado el 13 de abril de este año, ahora los auspiciantes, que a menudo son los propios padres de los niños o familiares cercanos, deberán someterse a un examen de huellas dactilares y compartir toda su información, incluido su estado migratorio, con ICE.

Legisladores y defensores de los inmigrantes temen que este acuerdo provoque que los niños queden atrapados en los albergues gubernamentales, porque sus padres o familiares indocumentados no quieran presentarse a reclamarlos por temor a la deportación.

#ImmigrationJustice Campaign's Katie Shepherd writes on the @immcouncil blog – Undocumented Parents Trying to Reunite With Their Children May Face Deportation Under New Proposal https://t.co/0G7FMumslQ

— AILA (@AILANational) May 12, 2018