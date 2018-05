Un importante y numeroso grupo de inmigrantes podría convertirse muy pronto en el nuevo objetivo de las autoridades federales de inmigración y, peor aún, quedar sujeto a la deportación.

Un nuevo proyecto de política presentado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) establece que los estudiantes extranjeros pueden ser deportados a partir del primer día posterior a que finalicen sus estudios, lo que deja en riesgo a cientos de miles de inmigrantes.

USCIS anunció que la medida entraría en vigor a partir del próximo 9 de agosto, por lo que la estancia en el país de las personas que no mantengan vigentes sus visas tipo F, J o M para esa fecha o que no hayan iniciado un trámite para modificar su estatus migratorio será considerada ilegal.

We have changed how unlawful presence is calculated for foreign students and exchange visitors. https://t.co/CRxG57Zsjq

De acuerdo con la nueva medida, los extranjeros que estudian en Estados Unidos pueden ser deportados al día siguiente que concluyan sus estudios o cualquier actividad académica autorizada, así como el día posterior a la expiración de su formulario I-94 (registro de llegada y salida).

Entre los 10 países que más estudiantes envían a las escuelas estadounidenses se encuentran México y Brasil. Tan sólo en el año escolar 2016-2017, ambas naciones se combinaron para mandar a 30,000 alumnos (17,000 mexicanos y 13,000 brasileños), según un estudio del Instituto de Políticas de Inmigración (MPI, por sus siglas en inglés).

“USCIS está dedicado a nuestra misión de garantizar la integridad del sistema de inmigración. Los no inmigrantes F, J y M son admitidos en Estados Unidos para un propósito específico, y cuando ese propósito haya terminado, esperamos que se vayan, o que obtengan otro estatus legal de inmigración”, dijo el director de USCIS, Francis Cissna, en un comunicado de prensa que reveló el boceto de la política.

“El mensaje es claro: estos no inmigrantes no pueden quedarse más allá de sus periodos de admisión o violar los términos de admisión y permanecer ilegalmente en Estados Unidos”, añadió Cissna.

