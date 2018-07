Un juez de inmigración de Phoenix apenas pudo contener su malestar al ver a un niño de 1 año en la corte durante la parte de la audiencia en la que le corresponde preguntar a los inmigrantes acusados ​​si entendían el proceso, reportó AP.

“Me avergüenza preguntar, porque no sé a quién se lo voy a explicar, a menos que piensen que un niño de 1 año podría aprender leyes de inmigración”, le dijo el juez John W. Richardson al abogado que representaba a un niño de 1 año.

El niño es uno de los cientos de niños que necesitan reunirse con sus padres después de haber sido separados en la frontera, muchos de ellos separados de sus madres y padres como resultado de la “política de cero tolerancia” de la administración Trump.

Las separaciones se han convertido en una vergüenza para la administración, ya que las historias de niños llorando separados de sus madres y mantenidos separados durante semanas han dominado las noticias en las últimas semanas.

¿Por qué niños inmigrantes de 1 año tienen que comparecer ante un juez?

Los críticos aseguran que la administración del presidente Donald Trump también se ha aprovechado del sistema de tribunales de inmigración de la nación que requiere que los niños, algunos todavía en pañales, tengan comparecencias ante los jueces y se sometan a procedimientos de deportación mientras están separados de sus padres.

Estos niños no tienen derecho a un abogado nombrado por el tribunal, y el 90 por ciento de ellos sin un abogado son devueltos a sus países de origen, según Kids in Need of Defense, un grupo que proporciona representación legal.

En Phoenix, el niño hondureño llamado Johan esperó el viernes más de una hora para ver al juez. Su abogado le dijo a Richardson que el padre del niño lo había traído a los Estados Unidos, pero que habían sido separados, aunque no está claro cuándo.

Por un rato el niño llevaba sus zapatos, pero luego solo tenía calcetines mientras esperaba ver al juez. Estuvo callado y calmado durante la mayor parte de la audiencia, aunque lloró histéricamente pocos segudos después de que una trabajadora del gobierno se lo entregó a otra persona mientras ella recogía su bolsa de pañales. Está bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. en Arizona.

Richardson dijo que el caso del niño levantó un alerta sobre la fecha límite ordenada por la corte para reunir a los niños pequeños con sus familias. Un juez federal en San Diego le dio a la agencia hasta el próximo martes para reunir a los niños menores de 5 años con sus padres y hasta el 26 de julio para todos los demás.

Richardson le dijo repetidamente al abogado de inmigración y aduanas que actuaba como fiscal y que debería tomar nota de los casos que involucran a niños pequeños debido a la obligación del gobierno de cumplir con la fecha límite de reunificación. El abogado dijo que no estaba familiarizado con ese plazo y que un departamento diferente dentro de ICE manejaba estos asuntos.

La portavoz de ICE, Jennifer Elzea, dijo que el abogado estaba familiarizado con el interdicto, pero que no conocía los detalles de los requisitos del cronograma.

Las Operaciones de Detención y Deportación de la agencia están liderando la revisión de casos relacionados con la orden del juez, mientras que el resto de la agencia los apoya en el esfuerzo de completar los casos de la manera más eficiente y precisa posible.

Al final, a Johan se le otorgó una orden de salida voluntaria que le permitiría al gobierno llevarlo a Honduras para que pudiera reunirse con su familia. Un abogado del Florence Project, una organización sin fines de lucro con sede en Arizona que brinda ayuda legal gratuita a inmigrantes, dijo que tanto la madre como el padre del niño estaban en Honduras.

El caso del niño se escuchó el mismo día en que la administración de Trump dijo que necesitaba más tiempo para reunir a 101 niños menores de 5 años para garantizar la seguridad de los niños y confirmar sus relaciones con los padres.

