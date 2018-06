Un senador demócrata de Estados Unidos compartió el domingo un video del momento en que le niegan el acceso a un centro de detención para menores inmigrantes en Texas, informó el portal de noticias políticas The Hill.

Jeff Merkley, demócrata por el estado de Oregón, acudió a las instalaciones para preguntar sobe la situación de los menores que terminan en el lugar luego de ser separados de sus familiares.



“Intento ingresar al recinto ubicado en Brownsville, Texas, que es gestionado por la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR). Me han dicho que las autoridades podrían estar usando este antiguo almacén Walmart para hospedar a cientos de menores refugiados que han sido separados de sus padres”, explica Merkely en la publicación de Facebook.

"The attorney general's team and the Office of Refugee Settlement, they don't want anyone to know what's going on behind these doors." – @SenJeffMerkley https://t.co/F8YWZPVegD #FamiliesBelongTogether #KeepFamiliesTogether pic.twitter.com/vWm003mS3r

El senador pide un recorrido de las instalaciones que él y su equipo habían solicitado con antelación, según detalla en el video.

Merkely destaca que “la razón por la que vine es la política del fiscal general sobre la espera de personas que han solicitado el asilo y la separación de niños”.

Extraordinary video of @SenJeffMerkley trying to enter an immigration detention center in Brownsville, TX where children who have been separated from their families are reportedly being held —> https://t.co/F8YWZPVegD #FamiliesBelongTogether #KeepFamiliesTogether pic.twitter.com/FmNSac5dGg

Personal del centro dijo al senador, sin embargo, que debe haber notificación previa para hacer visitas, a lo que Merkley responde que ya habían acordado en que hablaría con el supervisor, reseñó The Hill.

El demócrata no consiguió entrar, aludiendo a que la administración hizo lo necesario para impedírselo.

I was barred entry. Asked repeatedly to speak to a supervisor—he finally came out and said he can’t tell us anything. Police were called on us.

Children should never be ripped from their families & held in secretive detention centers. RT if you agree this is WRONG. pic.twitter.com/GVCuXNjR8d

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) June 4, 2018