La policía de Grand Island, en Nebraska, investiga varios casos de fraude, entre ellos el de una mujer de 71 años que ofreció tramitar los documentos de residencia a inmigrantes, y luego de recibir el dinero, se dio a la fuga, informó The Independent.

La estafa comenzó en junio de 2017, sin embargo, fue esta semana cuando cinco víctimas contactaron a la policía.

La mujer cobró entre $ 5,000 y $ 7,000 a cada persona. Les prometió que les obtendría o les ayudaría a obtener sus documentos de residencia por ese precio, dijo el capitán Dean Elliott del Departamento de Policía de Grand Island.

“Según versiones de las víctimas, la sospechosa persona ha huido a México”, dijo Elliott, el capitán de la policía de Grand Island, reportó NTVabc.

La policía dice que es probable que haya más víctimas temerosas de presentarse, porque no tienen documentos y temen ser deportados.

“Al principio, los inmigrantes dudan en contactar a las fuerzas del orden público, posiblemente debido a que los policías pueden o no ser amigos del estafador”, explicó Elliot a NTVabc.

La reportera Colleen Williams tuiteo al respecto:

“Una mujer de 71 años acusada de estafar a inmigrantes desesperados por obtener papeles. Muchas veces las víctimas tienen miedo de presentarse. Ahora se cree que el estafador anciano huyó de los Estados Unidos con decenas de miles de dólares”. @NTVsSteveWhite investiga.

“Esto es fraude, esto es ilegal”, dijo Ann Marie Waxman Lopez, abogada de inmigración de Lutheran Family a NTVabc, quien quizo recordar a los inmigrantes que necesitan consultar con abogados especializados en inmigración. Además, les recomienda “correr” si no ven una pared llena de diplomas en la oficina del abogado.

Según la policía nadie obtuvo ningún documento de inmigración, tampoco está claro si el presunto estafador presentó documentos, pero si hizo, podría ser un problema grave para las familias que intentan obtener un estatus legal.

“Esa es la primera mordida de la manzana [para los estafadores], y están preparando un caso que no se archivará y quizás incluso tuvieron un buen caso [las víctimas]. Deberían haber tenido un caso decente, y en cambio sus casos están siendo denegados”, dijo Waxman López.

Según la policía de Grand Island, es posible que la mujer haya cometido crímenes también en algunas empresas.

“Hubo otro negocio donde la mujer trabajaba y robó productos y dinero. Dejó una nota, un pagaré”, dijo el capitán Elliott.

Elliott dijo que en otro caso criminal la mujer estaba mirando dos monedas de oro en una joyería, y le preguntó al dueño de la tienda si podía mostrarlas a un comprador que estaba fuera de la misma. La policía asegura que la mujer se dio a la fuga con las monedas con un valor de $ 8,000.

“Si tienen un delito, son una víctima, estamos aquí para ayudarlos”, dijo Elliott a ABC en Nebraska.

La policía de Grand Island también advierte en Twitter sobre otro tipo e fraude:

ALERTA DE ESTAFA: El Departamento de Policía de Grand Island NO recauda fondos por teléfono. Si recibe una llamada telefónica solicitando fondos para la Policía de Grand Island, dígales que está más que feliz de hablar con ellos en el departamento en persona.

SCAM ALERT: The Grand Island Police Department does NOT do fund raising over the telephone. If you receive a phone call asking for funds for the Grand Island Police, tell them you are more than happy to speak with them at the department in person. pic.twitter.com/0s6EDWqtUy

— GI Police (@GIPoliceDept) July 3, 2018